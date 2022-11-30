ارتفاع معدل تضخم الأسعار في المتاجر ببريطانيا إلى مستوى قياسي

قال اتحاد متاجر التجزئة البريطاني "بي.آر.سي"، اليوم الأربعاء، إن الأسعار في المتاجر زادت بأسرع معدل لها منذ بداية 2005، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.



ووصل معدل تضخم الأسعار في المتاجر البريطانية خلال الشهر الحالي إلى 7.4% مقابل 6.6% خلال الشهر الماضي. كما يزيد المعدل المسجل خلال الشهر الحالي عن متوسط المعدل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ويبلغ 6.5%.



في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 12.4% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 11.6% خلال أكتوبر الماضي. وهذا المعدل هو الأعلى على الإطلاق بالنسبة لفئة الغذاء. في المقابل ارتفع معدل تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 4.8% خلال الشهر الحالي مقابل 4.1% خلال الشهر الماضي.



وقالت هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي للاتحاد "في حين توجد مؤشرات على أن ضغوط النفقات وارتفاعات الأسعار قد تبدأ التراجع خلال 2023، فإن احتفالات عيد الميلاد للعام الحالي ستتراجع مع تقليص المستهلكين للإنفاق السنوي ليعطوا الأولوية للاحتياجات الأساسية".