أوكرانيا تدعو ألمانيا إلى تزويدها ببطاريات باتريوت التي وعدت بها بولندا

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الحكومة الألمانية إلى تزويد بلاده ببطاريات صواريخ الدفاع الجوي طراز باتريوت التي وعدت بها بولندا.

وعلى هامش اجتماع مع نظرائه من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قال كوليبا في العاصمة الرومانية بوخارست اليوم الأربعاء: "إذا كانت ألمانيا على استعداد لتوريد بطاريات باتريوت لبولندا، وإذا كانت بولندا لا تمانع في تسليم هذه البطاريات لأوكرانيا، فإنني أرى أن الحل بالنسبة للحكومة الألمانية واضح".

ووصف كوليبا بطاريات باتريوت بأنها "سلاح دفاعي محض" وقال إن أوكرانيا على استعداد لاستخدامها بأكثر الطرق أمانا وكفاءة.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني أنه سيعمل مع الحكومة الألمانية بشأن هذه المسألة، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى هذا النظام من أجل حماية المجتمع المدني والبنية التحتية الحيوية.

كان صاروخ، يفترض أنه صاروخ دفاع جوي أوكراني، ضل هدفه، وسقط فوق أراض بولندية في منتصف الشهر الجاري. وفي أعقاب الحادث، عرضت الحكومة الألمانية على وارسو نشر بطاريات دفاع جوي باتريوت لتأمين المجال الجوي البولندي، غير أن الجانب البولندي قال إن نشر هذه البطاريات في أوكرانيا سيكون أكثر منطقية.

كانت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك قالت في وقت سابق من اليوم في بوخارست إن هناك اتصالا مستمرا مع الأصدقاء الأوكرانيين وحلف ناتو حول كيفية تعزيز الدفاع الذاتي لأوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينسحب أيضا على الدفاع الجوي.

ولفتت بيربوك إلى أن بلادها زودت أوكرانيا بالفعل بأنظمة دفاع جوي حديثة من طراز إيريس-تي، ورد كوليبا على ذلك بأن أوكرانيا تقدر هذا القرار.