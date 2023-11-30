الحوثيون: مستعدون لاستنئاف عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل في حال قررت استئناف العدوان على غزة

أعلنت جماعة الحوثيين، ‏استعدادها الكامل لاستنئاف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل في حال قررت استئناف العدوان على غزة.



وأوضحت الحوثيون، في بيان لها، اليوم الخميس، أن "ذلك يأتي ‏تنفيذا لتوجيهات عبدالملك بدر الدين الحوثي، واستجابة لمطالب شعب اليمن، لنداءات أحرار أمتنا العربية والإسلامية في الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية".



وأضافت الجماعة، أنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي لتشمل أهدافاً قد لا يتوقعها في البر أو البحر، لافتا إلى استمرارها في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وسوف تتخذ المزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.



وأكدت أن عملياتها العسكرية سوف تتوقف فور توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



‏وأهابت بكل أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعماً وإسناداً لمقاومته الحرة.