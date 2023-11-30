الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إحباط محاولة هجوم إرهابي شنه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة، أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود غربي روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد أهداف في روسيا الاتحادية باستخدام طائرة مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوريجيا وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، في 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، بحسب سبوتنيك.