العراق يعلن عن تخفيض جديد لإنتاج النفط الخام لدعم أسواق النفط العالمية

أعلن العراق، اليوم الخميس، خفضا إضافيا لإنتاج النفط بمقدار 220 ألف برميل في اليوم اعتبارا من أول يناير ولمدة 3 أشهر.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن انتاج الخام سيصل إلى 4.009 ملايين برميل يوميا حتى نهاية مارس الماضي، "وبعد ذلك ودعما لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق".

وأضافت أن هذا الخفض يضاف إلى خفض طوعي بمقدار 211 ألف برميل يوميا أعلنه العراق في أبريل 2023 ويستمر حتى ديسمبر 2024.

وأوضحت أن الهدف من الخفض الجديد هو "تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".