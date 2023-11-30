خروج حافلة الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر برفقة طاقم من الصليب الأحمر

بثت قناة «الجزيرة»، لقطات للحظة خروج حافلة تقل الأسرى الفلسطينيين المحررين، وهي تخرج من سجن عوفر، فجر الخميس، وذلك بمرافقة طاقم من الصليب الأحمر، متوجهة إلى رام الله.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية، قد اقتحمت منزل عائلة الأسيرين نهاد ومحمد جاد الله في منطقة صور باهر بالقدس المحتلة، قبل الإفراج عنهما، واعتدت على أفراد الأسرة، وفقا لما أفادت به قناة «الجزيرة»، في نبأ عاجل لها.

وكانت الحافلات المحملة بالمحتجزين الإسرائيليين و4 تايلانديين، قد وصلت مساء الأربعاء، إلى منفذ رفح، وتلقى هؤلاء المحتجزون المطلق سراحهم الرعاية الطبية عند وصولهم لمعبر رفح المصري، وذلك في اليوم السادس من الهدنة التي أفضت إليها وساطة مصرية قطرية، بين المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال.

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مشاهد توثق جانب من تسليم محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية، على هامش اتفاقية الهدنة الموقعة مع إسرائيل.

وأظهرت مقاطع الفيديو عناصر من المقاومة الفلسطينية تابعة لكتائب القسام، وهم يرافقون المحتجزتين أثناء عملية تسليمهم لطواقم الصليب الأحمر الدولي، وسط حشد جماهيري كبير.

وتأتي عملية التسليم خارج الاتفاق مع إسرائيل بشأن الدفعة السادسة أمس، من الإفراج أسرى إسرائيليين لدى حركة «حماس».

وقالت حماس في بيان إنه «استجابة لجهود الرئيس الروسي أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء أمس، سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية وتم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية».