قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثة طفلة سقطت من شرفة منزلها أثناء لهوها بمنطقة الطالبية بالهرم.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي والذي أثبت أن الطفلة توفي نتيجة ارتضامها بالأرض بعد سقوطها من علو والتسبب في وفاتها وبعد الاستماع لأقوال شهود العيان وأهلية الطلفة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

البداية جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والاستماع لأقوال الجيران تبين أنه أثناء تواجد طفلة تبلغ من العمر 12 عاما بشرفة منزلها بالطابق الثاني وأثناء لهوها اختل توازنها وسقطت على الأرض ما تسبب في وفاتها في الحال.