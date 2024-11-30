وزير دفاع إسرائيلي سابق: تل أبيب تنفذ عمليات تطهير عرقي شمال غزة

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الدفاع السابق موشيه يعلون، قوله إن إسرائيل تنفذ عمليات تطهير عرقي في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن "الطريق الذي يتم جرنا إليه حاليا هو احتلال وضم وتطهير عرقي في القطاع".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "الجزيرة" باستشهاد 18 فلسطينيا وإصابة وفُقد عددٌ آخر، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت منزلين وسط وشمالي مدينة غزة، منذ فجر اليوم السبت.

وشكرت "الجزيرة" أن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي فجر اليوم السبت، منزلا في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وفي وقت لاحق، أفادت باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة كحيل في حي الرمال وسط غزة.

وذكرت أن طواقم الدفاع تواجه صعوبات في الوصول لـ6 مفقودين ما زالوا أسفل الركام لعدم توافر معدات وطواقم كافية، بفعل القصف الإسرائيلي الذي دمر معظم معدات الجهاز وقتل منهم ما لا يقل عن 85 عنصرا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.