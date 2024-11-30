أحمد فؤاد هنو: مصر بها 100 مليون يصنعون ويستهلكون الثقافة

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن مصر تمثل عقلا جماعيا يضم 100 مليون منتج ومستهلك للثقافة، مشيرًا إلى قدرة المصريين الفريدة على دمج مختلف أشكال الفنون في حياتهم اليومية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة: «مصر بها 100 مليون صانع للثقافة، و100 مليون مستهلك للثقافة.. الثقافة هي الشيء الوحيد الذي لا نضعه في حقائبنا عند السفر؛ ولكن نحمله داخلنا».

واستشهد بتأثر المصريين في الخارج عند سماع أغنية لأم كلثوم، باعتبارها تمثل جزءا من هويتهم الثقافية، قائلا: «من يسافر خارج مصر لا يحمل معه غير الثقافة، ولذلك عندما يسمع أغنية لأم كلثوم تجده يبكي لأنها ثقافته».

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور الكثير من المنتجات التي اتسمت بالطابع الثقافي، والتي شارك الجميع في بنائها دون وجود هيئة تحرير واحدة، مثل جوجل وفيسبوك ويوتيوب، لافتا إلى أن غياب هيئة تحرير واحدة يضع المعلومات على جوجل، ولكن يساهم الجميع بإضافة أبحاثهم، ويقوم المتلقي بفلترة هذه المعلومات واختيار ما يناسبه.

وشبه الثقافة بهذه المنصات، قائلا: «كلنا الـ 100 مليون مصري، مشتركون في ثقافة واحدة»، مؤكدا أن دور وزارة الثقافة يتمثل في تنمية الحرفية والمهارة، وتوفير منصات تعبر بها عن الفن، كمنصات مسرحية أو سينمائية في المستقبل أو أدبية كطباعة ونشر الكتب.