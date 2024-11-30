الصحة العالمية: معظم النازحين بغزة يعيشون في خيم تفتقر إلى الأساسيات

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، من جنيف، إنّ معظم النازحين في قطاع غزة يعيشون في خيم تفتقر إلى الأساسيات، وسط نقص حاد في الغذاء والمستلزمات الضرورية.

وأضافت في مقابلة مع قناة «الحرة»، أنّ الوضع يزداد سوءا يوم بعد يوم، ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم المساعدة.

وأكدت أن المستشفيات في غزة تعاني من نقص حاد في الأدوية، في الوقت الذي يمتلئ فيه المرضى والمصابين بجروح خطيرة وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة، ما يزيد من تعقيد الوضع.

وأشارت إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات تزيد من صعوبة تقديم الدعم اللازم، موضحة أن منظمة الصحة العالمية طالبت مراراً من السلطات الإسرائيلية السماح بدخول فرق طبية إضافية والمستلزمات الضرورية، ولكن تلك الطلبات قوبلت بالرفض.

ورغم السماح بدخول عدد قليل من الطواقم الطبية، أوضحت هاريس أن هناك نقصا كبيرا في الفرق المختصة، خاصة في مجالات الطوارئ وأمراض الأطفال.

كما أشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال الغذاء والمياه والأدوية، ومنعت أيضا منظمة اليونيسف من إدخال مستلزمات طارئة إلى القطاع.

ونبهت هاريس بأن الوضع في شمال غزة يزداد تدهورا، حيث يعاني النازحون من نقص حاد في المواد الطبية والمياه والغذاء، داعية إلى تحسين الظروف الإنسانية بشكل عاجل.

ولفتت أن اليأس يتزايد في غزة، وعقبت بالقول: «لا يمكننا السماح لهذا الوضع أن يستمر».