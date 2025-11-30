قناة فرنسية توقف البث المباشر إثر إنذار بوجود قنبلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوقفت قناة "فرانس إنفو" الفرنسية العامة بثها المباشر، عقب تلقيها بلاغا بوجود قنبلة.

وخلال البث المباشر مساء أمس السبت في ستوديو باريس التابع للقناة، سُمعت أصوات الإنذار.

وفي اللحظة التي انطلقت فيها صفارة الإنذار، قال المذيع جان كريستوف غالياتسي، الذي كان يقدم برنامجا حول أوكرانيا، إنهم "مضطرون لقطع البث بسبب تهديد بوجود قنبلة".

وذكرت فرانس إنفو في بيان، أن الاستوديو في باريس تم إخلاؤه بعد تلقي تحذير من الجهات الحكومية حول بلاغ بوجود تهديد بعبوة ناسفة تجاه القناة.

وأكدت القناة في بيانها أن قوات الشرطة باشرت التحقيق والتفتيش في الاستوديو.

وأشارت إلى أن الموظفين عادوا إلى المبنى خلال نحو ساعتين بعد انتهاء عمليات الفحص الأمني.

يُذكر أنه قبل أسبوعين أيضا، تلقّت قناة فرنسية أخرى، وهي "BFMTV"، بلاغا مماثلا بوجود قنبلة.