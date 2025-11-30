تطلق هيئة قصور الثقافة، بعد غد الثلاثاء، قافلة ثقافية وفنية للمواهب عبر المسرح المتنقل، بقرى مدينة سيوة، بمحافظة مطروح، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وإتاحة الخدمات الثقافية بالمناطق الحدودية.

تنطلق فعاليات القافلة بمعهد قرية الدكرور الأزهري، وتستمر لمدة 3 أيام، متضمنة مجموعة من الورش الفنية والحرفية، منها: تعليم الرسم، تصميم عرائس بقماش الجوخ، إعادة التدوير، تعليم فن الريزن، والكروشيه، إلى جانب ورشة للمشغولات اليدوية بالخرز، وأخرى لتعليم فن الأوريجامي.

كما تشمل القافلة فقرات لاكتشاف المواهب، ومحاضرات تثقيفية وتوعوية، بالإضافة إلى عروض فنية تقدمها فرقة سيوة للإنشاد الديني.

وتنتقل فعاليات القافلة إلى معهد سيوة الأزهري، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر، متضمنة نفس الورش الفنية والحرفية، وفقرات اكتشاف المواهب، والعروض الفنية.

تنفذ القافلة الثقافية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة مطروح، ومن خلال قصر ثقافة سيوة، وتأتي تعزيزا لرسالة الهيئة في تمكين أبناء المحافظات الحدودية ثقافيا وفنيا.