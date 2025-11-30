محافظ بورسعيد يتابع تطوير طريق ربط معدية بورفؤاد بشرق بورسعيد

تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة مرفق معديات شرق التفريعة والذي يأتي في إطار اعمال التطوير الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات، وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس وجهاز تعمير سيناء، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة رانيا منير مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة ريهام نجيب مدير إدارة المشروعات، والمهندسة ليليان عادل مدير إدارة الأملاك، وهبه الله محمد وكيل إدارة الأملاك.

واستعرض محافظ بورسعيد ميدانياً الخطوات التنفيذية المذمع تنفيذها لتطوير " طريق التفريعة" التي تم وضعها بناء على رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمدينة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع علي مستوي الدولة، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية على أرض مدينة بورفؤاد.



كما استمع محافظ بورسعيد لشرحاً تفصيلياً من الدكتور إسلام بهنساوي حول مقترح تطوير الطريق الداخلي المؤدي لمعديات شرق التفريعة واليات تنفيذ الأعمال، مستعرضا آراء الحضور حول أعمال التطوير ورفع الكفاءة وإنشاء طريق بحري وقبلي موازي للمجري الملاحي، لفصل الشاحنات و سيارات النقل عن سيارات الملاكي والأجرة والأفراد وتنظيم الحركة المرورية ، بالتزامن مع توجيهات القيادة السياسية بربط مدينة بورفؤاد بشرق بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير مدخل منفذ شرق التفريعة بمدينة بورفؤاد تشمل منطقة مدخل المعدية والمنطقة الجمركية و المنطقة قبل الجمركية، و ساحة انتظار بالمنطقة على أعلى مستوى، وإقامة حارة للمشاة مأمنة ونقطة تفتيش، كما تشمل أعمال تطوير مرفق المعديات بالرسوة تتفيذ ساحة انتظار لسيارات النقل الثقيل كما تشمل إنشاء محاور جديدة، وأعمال رصف وتوسعة للطرق القائمة، ورفع كفاءة الإنارة وتجميل الشوارع، وتنفيذ أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، بالإضافة إلى وضع العلامات الإرشادية اللازمة.

وأوضح اللواء محب حبشي، قرب انتهاء المرحلة الأولى من أعمال التطوير خلال الثلاثة أشهر المقبلة وجاري طرح مناقصة المرحلة الثانية ، مشدداً على ضرورة تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية، ومتابعة سير العمل بشكل يومي، مؤكدًا على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز محاور التنمية بالمدينة، والوقوف على احتياجات المواطنين.