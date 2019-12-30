رجل إطفاء متطوع يلقى حتفه أثناء مكافحته حرائق الغابات في أستراليا





لقى رجل إطفاء متطوع حتفه، اليوم الاثنين، أثناء مكافحته حرائق الغابات التي اندلعت في شرق أستراليا، بحسب ما أعلنه جهاز إطفاء الحرائق في المناطق الريفية.

وقال جهاز إطفاء الحرائق في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن رجل الإطفاء توفي عندما انقلبت شاحنة الإطفاء الخاصة به في منطقة جينجيليك، على بعد 70 كيلومترا شرق بلدة ألبوري في نيو ساوث ويلز.

وتعد هذه حالة الوفاة الثالثة لرجل إطفاء متطوع منذ اندلاع الحرائق في أكتوبر الماضي.

ويشار إلى أن 90 بالمئة من رجال الإطفاء الذين يكافحون مئات الحرائق على طول الساحل الشرقي، من المتطوعين غير مدفوعي الأجر، الذين يتركون عملهم للدفاع عن مجتمعاتهم.

من ناحية أخرى، أصيب اثنان من رجال الاطفاء بحروق في الحادث. ويعتقد أن شاحنتهم انقلبت بعد أن ضربتها الرياح الشديدة.

من جانبه، قال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، جلاديس بيريجليان، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد فقد رجل إطفاء شجاع حياته أثناء حماية مجتمعه شرق ألبوري"، مضيفا: "تقف الكلمات عاجزة في مثل هذه الأوقات".

وتقع ألبوري بالقرب من حدود ولاية فيكتوريا، حيث كافح رجال الإطفاء اندلاع حرائق جديدة اليوم الاثنين، حيث اجتاحت موجة من درجات الحرارة المرتفعة أنحاء القارة وتسببت في إجلاء آلاف السكان.