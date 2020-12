بدون إنذار مسبق.. فوجئ العالم في الـ13 من أغسطس الماضي بإعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن عقد اتفاقية سلام بين الإمارات العربية وإسرائيل، لتكون الإمارات الدول العربية الثالثة التي تنضم للقائمة بعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، ومعاهدة مماثلة مع الأردن عام 1994.

وعقب إعلان هذا الاتفاق، توقع مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن توقع دول عربية أخرى اتفاقات سلام مع إسرائيل، وخلال أربعة أشهر تمكنت إسرائيل من الاتفاق مع ثلاثة دول أخرى هي؛ البحرين والسودان والمغرب، إضافة إلى مملكة بوتان التي تقطنها أغلبية بوذية وتقع شمال شرقي الهند، على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وفيما يلي نرصد لكم الدول التي أبرمت اتفاقيات سلام مع إسرائيل خلال عام 2020:

- الإمارات

في الثالث عشر من أغسطس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانًا مفاجئًا، أشار فيه إلى عقد اتفاقية سلام وصفها بـ«التاريخية» بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وقال ترامب، على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «حدث ضخم اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة».

وأوضح أنه «بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط».

وفي الـ29 من أغسطس 2020، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة مرسومًا بقانون اتحادي رقم /4/ لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم /15/ لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

- البحرين

بعد مرور نحو شهر من إعلان معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، غرد الرئيس المنتهية ولايته مرة أخرى، يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2020، معلنًا عن اتفاقية مماثلة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وكتب ترامب، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنجاز تاريخي آخر اليوم، اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين على اتفاق سلام، ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!».

وفي حفل أقيم في العاصمة المنامة، مساء الأحد الموافق 18 أكتوبر لعام 2020، وقع مسؤولون بحرينيون وإسرائيليون بيانا مشتركًا - بوساطة أمريكية - بشأن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

- السودان

لم تكن إقامة السودان معاهدة سلام مع إسرائيل أمرًا مستغربًا لدى العديد، ففي الثالث من فبراير لعام 2020 أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ناقش تطبيع العلاقات خلال لقائه سياسيين سودانيين في أوغندا.

وبحسب بيان المكتب، فإن نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي وافق على بدء التعاون لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وبالرغم من أن البرهان لم يُخطر الحكومة الانتقالية في السودان باللقاء، وإعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، تلقيهم الأنباء عبر وسائل الإعلام، خرج ترامب يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020 ليؤكد ما اتفق عليه نتنياهو والبرهان.

وجاء الاتفاق بعد وقت قصير من إعلان البيت الأبيض إبلاغ ترامب الكونجرس بشأن عزمه إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب.

HUGE win today for the United States and for peace in the world. Sudan has agreed to a peace and normalization agreement with Israel! With the United Arab Emirates and Bahrain, that’s THREE Arab countries to have done so in only a matter of weeks. More will follow! pic.twitter.com/UHB8H6oaZc