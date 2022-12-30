ردود فعل واسعة على وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه

توفي نجم كرة القدم البرازيلي بيليه عن عمر يناهز 82 عامًا ، بحسب مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو البرازيلية، حيث كان يعالج هناك.

وتوفي اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات بعد صراع مع مرض سرطان القولون استمر لأكثر من عام، وانتقل للمستشفى الشهر الماضي للعلاج أيضا من عدوى بالجهاز التنفسي.

وكتبت كيلي ناسيمنتو، ابنة بيليه، على حسابها في تطبيق (إنستجرام) "كل ما نحن عليه الآن، نحن مدينون لك به، نحن نحبك للغاية، ارقد في سلام".

وأكد مستشفى ألبرت أينشتاين وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري في الساعة 27ر3 عصر اليوم بالتوقيت المحلي بسبب فشل العديد من أعضائه نتيجة إصابته بسرطان القولون.

ونشر حساب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بموقع (تويتر) للتواصل صورة بالأبيض والأسود لـ"الملك بيليه" وكتب فوقها "إلى الأبد" وولد أديسون أرانتيس دوناسيمنتو، الذي اشتهر باسم (بيليه) في 23 أكتوبر 1940، في ولاية ميناس جيرايس، وأصبح معروفا باسم "ملك كرة القدم" بعدما قاد منتخب البرازيل للتتويج بكأس العالم أعوام 1958 و1962 و1970.

واختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليكون أحد أبرز نجوم كرة القدم القرن العشرين في العالم، بجانب النجم الارجنتيني دييجو مارادونا، الذي توفى عام 2020 عن عمر يناهز 60 عاما.

في بداية الشهر الجاري، كتب المستشفى أن بيليه يتمتع بالسيطرة الكاملة على وظائفه الحيوية وكان في حالة سريرية مستقرة.

ورغم ذلك، ذكرت صحيفة (فولها دي ساو باولو) البرازيلية أن بيليه لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي، مضيفة أنه تم تعليق علاج السرطان وكان النجم الراحل يتلقى مسكنات فقط.

وفي يوم الأربعاء الذي سبق الاحتفال بعيد الميلاد (كريسماس) الأسبوع الماضي، أعلن المستشفى أن إصابة بيليه بالسرطان تفاقمت، مضيفا أنه بحاجة لمزيد من العناية المركزة بسبب مشاكل في الكلى والقلب.

وبعد يومين ، نشرت ابنته صورة على (إنستجرام) لوالدها في سريره بالمستشفى، وكلاهما يعانق بعضهما البعض، وكتبت "ليلة أخرى معًا" إلى جانب الصورة. وعانى بيليه أيضًا من مشاكل متكررة في الفخذ في الفترة الماضية، بالإضافة لمشاكل في العمود الفقري والركبة، كما كان يشكو من التهاب في المسالك البولية، وتمت إزالة حصوات من الكلى.

وخلال فحص روتيني، اكتشف الأطباء مؤخرا إصابته بورم في القولون، وتم استئصاله في الصيف الماضي.

ومازال بيليه هو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل بالاشتراك مع نيمار، برصيد 77 هدفا لكل منهما، علما بأنه خاض 92 مباراة دولية مع منتخب (راقصو السامبا).

وترك الحساب الرسمي للأسطورة البرازيلي الراحل بيليه على تطبيق (إنستجرام) رسالة أخيرة للعالم. ونشر حساب اللاعب رسالة، قال فيها "حب وحب وحب إلى الأبد"، وذلك بعد دقائق قليلة من وفاته.

وأضاف حساب النجم الراحل "في رحلته، سحر إدسون (بيليه) العالم بعبقريته في الرياضة، وأوقف حربا، وقام بأعمال اجتماعية في جميع أنحاء العالم ونشر ما يعتقد أنه العلاج لجميع مشاكلنا: الحب".

وغالبا ما يُنسب إلى بيليه المساعدة في وقف الحرب الأهلية في نيجيريا بعد إعلان وقف إطلاق النار خلال زيارته للبلاد عام 1967 في ذروة شهرته مع الساحرة المستديرة.

وأضاف حساب بيليه على إنستجرام أن "رسالته اليوم ستصبح إرثًا للأجيال القادمة".

وحرص نجما كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، على رثاء الأسطورة البرازيلي بيليه. ونشر مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة بالأبيض والأسود مع بيليه، على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا "لقد تركنا ملك كرة القدم، لكن إرثه لن يُنسى أبدًا".

أما ميسي، الذي توج الأسبوع بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، فنشر صورة له مع بيليه على حسابه في تطبيق (إنستجرام)، وكتب "أرقد بسلام، يا بيليه".

كما حرص العديد من نجوم كرة القدم الآخرين على وداع (الجوهرة السوداء)، حيث كتب النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو على حسابه بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي "أتقدم بخالص التعازي للبرازيل بأكملها"، حيث وصف بيليه بأنه "مصدر إلهام لملايين كثيرة".

وأضاف رونالدو "مجرد كتابة كلمة وداعا للملك الأبدي بيليه لن تكون كافية أبدا للتعبير عن الألم الذي يحيط بعالم كرة القدم بأسره في هذه اللحظة".

وتابع "بيليه لن يُنسى أبدًا وستعيش ذكراه إلى الأبد في كل واحد منا عشاق كرة القدم".

أما النجم الدولي البرازيلي نيمار، فكتب "أود أن أقول إنه قبل بيليه كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد غير بيليه كل شيء".

وأضاف جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي "لقد حول بيليه كرة القدم إلى فن، إلى ترفيه. أعطى صوتًا للفقراء، للسود، والأهم من ذلك كله: لقد أعطى الضوء للبرازيل".

في المقابل، كتب البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني "الجنة لديها نجم جديد ،وعالم كرة القدم فقد بطلا".