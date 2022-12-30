كوسوفو وصربيا: هل تتراجع حدة التوتر بين الجانبين بعد إعادة فتح معبر حدودي؟

هدأت التوترات بين صربيا وكوسوفو، في ما يبدو، بعد قرار إزالة حواجز بالقرب من معبر حدودي رئيسي.

وبدأ الصرب في كوسوفو بناء حواجز الطرق في شمالي البلاد، في العاشر من ديسمبر الجاري، احتجاجًا على اعتقال ضابط شرطة صربي سابق.

وجاء قرار رفع الحواجز بعد أن أجرى المحتجون محادثات في وقت متأخر من الليل مع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش.