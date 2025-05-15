احتفاء فني بالهوية العراقية ضمن فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية 2025

شهدت ساحة الاحتفالات- مسرح منصور حفل فني، قامت بإحياءه الفرقة السيمفونية العراقية بقيادة المايسترو محمد أمين عزت، في أجواء تفيض فناً وإبداعاً واحتفاء بالهوية الثقافية العراقية، وذلك ضمن احتفالات العراق بإختياره عاصمة السياحة العربية لعام 2025.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري العراقي، و من ثم بدأت الفقرة الرئيسية من الحفل، والتي تضمنت نخبة من أروع المقطوعات الموسيقية، أبرزها مقطع موسيقى بعنوان " رقصة كردية "، من تأليف تراث كوردستان،و مقطوعة أخرى بعنوان " الأمل" وهي مزيج بين الفلكور العراقي، والموسيقى الكلاسيكية، مقطوعة موسيقية من تراث الغربية بعنوان "بين العصر و المغرب "، وغيرها من المقطوعات.

حضر الحفل كل من وزير الثقافة و السياحة و الآثار أحمد فكاك البدراني، ونقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي

من جهته، قال البدراني إنه عقب عودة العراق آمنة، حرصت وزارة الثقافة العراقية على أن تولي جزء كبير من اهتمامها بالسياحة الثقافية، والثقافة السياحية، باعتبارها عامل الجذب للسائح من خارج العراق.

وأشار البدراني خلال تصريحه للشروق على هامش انطلاق الاحتفال، إلى اهتمام الحكومة العراقية بإبراز الجانب السياحي، حيث كانت البداية من خلال إعادة الإهتمام بالتراث و الآثار، وكل ما يحمل عبق التاريخ والحضارة.

كما أكد البدراني أن ما يشهده العراق من تطور وانفتاح في الوقت الراهن، ما هو إلا البداية، مشيرا إلى ما ستشهده الفترة المقبلة من عمل مكثف من أجل تنفيذ العديد من المشاريع، والتي تشمل تأهيل وترميم العديد من القصور التراثية، والمسارح، والمتاحف العراقية.