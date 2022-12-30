ارتفاع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة في الفلبين إلى 44 شخصا

أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة القتلى جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت أجزاء من البلاد خلال عطلة عيد الميلاد إلى 44 شخصا على الأقل.

وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن 28 شخصا آخرين لا زالوا في عداد المفقودين عقب الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية في وسط وجنوب البلاد.

من جانبه، أفاد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين بأن الأمطار أسفرت عن إصابة 12 شخصا، كما تسببت في إلحاق أضرار بنحو 4500 منزل وإتلاف نحو 7 آلاف هكتار من المحاصيل، بالإضافة إلى إجبار عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مراكز الإجلاء.

يشار إلى أنه في كل عام، يضرب حوالي 20 إعصارا وعاصفة الفلبين.. وهي واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية.