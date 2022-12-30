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مصر
حقيقة صندوق دعم الأسرة المصرية: تطوير لصندوق قائم من 2004 والرسوم تُسدد في الزواج والطلاق
الفاتيكان: البابا السابق بنديكت في حالة مستقرة في الوقت الحالي
البابا تواضروس يجتمع مع مجمع رهبان دير السريان بوادي النطرون
مصر تقدم مساعدات غذائية وطبية إلى الصومال
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وزير الخارجية الأمريكي: قطعنا شوطا كبيرا في إنهاء مرحلة كورونا الحرجة
موسكو: الهجوم على قوات حفط السلام الروسية في قره باغ أمر غير مقبول
وزير خارجية النمسا: حرب أوكرانيا ستستمر حتى نهاية العام المقبل
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سموحة يتعادل سلبيا مع المحلة في الدوري
كولر يعلق على رحيل بيليه
تنس طاولة الأهلي سيدات يتأهل لنهائي البطولة العربية
رأي
فن
موسيقى عربية وإنشاد ديني في احتفالات قصور الثقافة بالعام الجديد في الغربية
محمود التهامي يشارك في سيمفونية «سلام حب تسامح» مع نخبة من الفنانين العالميين
فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل يهيمن على شباك تذاكر دور العرض السينمائية لليوم الثاني على التوالي
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطرح الملصق الرسمي للدورة التاسعة التي تنطلق فبراير المقبل
مال وأعمال
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مواطن
مصدر حكومى لـ «الشروق»: إلغاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء
القصير يوافق على صرف وتمويل 27 مليون جنيه للمشروع القومى للبتلو في إطار مبادر حياة كريمة
الجمعة 30 ديسمبر 2022.. نشرة الشروق الاقتصادية: مد مبادرة كلنا واحد حتى نهاية يناير المقبل
حوادث وقضايا
انهيار جزئي بعقار قديم بأنفوشي الإسكندرية دون خسائر بشرية
حبس متهم بممارسة الدجل والشعوذة في الإسكندرية
وفاة طفل أطاحت بها سيارة أثناء عبور الطريق الصحراوي بالبحيرة
السيطرة على حريق نشب داخل ورشة لتصنيع البلاستيك بأوسيم
تليفزيون
برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» يحتفل برأس السنة مع مواهب الدوم