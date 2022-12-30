موسيقى عربية وإنشاد ديني في احتفالات قصور الثقافة بالعام الجديد في الغربية

محمود التهامي يشارك في سيمفونية «سلام حب تسامح» مع نخبة من الفنانين العالميين

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل يهيمن على شباك تذاكر دور العرض السينمائية لليوم الثاني على التوالي

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطرح الملصق الرسمي للدورة التاسعة التي تنطلق فبراير المقبل