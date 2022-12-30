محافظ سوهاج يتفقد قافلة التحالف الوطني التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجا

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، قافلة "قطر خير التحالف"، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة 10 من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، ضمن القافلة الشاملة للتحالف بسوهاج "ستر وعافية "، والتي قدمت خدماتها المجانية للمواطنين خلال الفترة من يوم الأربعاء الماضي وحتى اليوم الجمعة.

وأشاد محافظ سوهاج بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والخدمات التي يقدمها التحالف لأهالي سوهاج، موجها الشكر للقائمين على القافلة، والتي ضمت "13 تريلا" محملة بالعديد من المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، ومنها: كراتين مواد غذائية، وبطاطين، وأجهزة كهربائية، وأجهزة تعويضية، ولحوم، تستهدف أكثر من 150 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد الفقي، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا دعم المحافظة لجميع أنشطة المؤسسات والمبادرات المجتمعية لخدمة المواطنين، بالتوازي مع توجهات الدولة واهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، موجها الشكر للجمعيات والمؤسسات المشاركة في التحالف الوطني، وجهودها في تقديم المساعدات اللازمة للمواطنين، وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

ومن جانبها قالت سيمون ناصر، عضو التحالف الوطني، إن تنفيذ قوافل "ستر وعافية "، جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات لأهالي محافظة سوهاج، على مدار الثلاثة أيام الماضية، منها قافلة طبية تضم العديد من التخصصات، وتركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، ومنافذ لتوزيع المواد الغذائية، واللحوم، والبطاطين، بجانب إقامة معرض ملابس.

وأشارت إلى مساعد 50 أسرة بوصلات المياه النظيفة، بمشاركة أكثر من 2500 متطوع وموظف تنفيذي، موجهة الشكر لمحافظ سوهاج على توفير كل سبل الدعم لإنجاح القافلة، وتحقيق أهدافها في الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.