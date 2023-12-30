وسام أبو علي يلمح لرغبته في الرحيل عن سيريوس السويدي بعد وصول عرض الأهلي

أبدى وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي، رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي من المقرر أن تنطلق مطلع شهر يناير القادم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى وجود عرضين من الأهلي وأوتريخت الهولندي للتعاقد مع وسام أبو علي، في فترة انتقالات الشتاء.

وقال وسام أبو علي في تصريحات لصحيفة «tipsbladet» الدنماركي: «أنا سعيد جدًا بالوقت الذي أمضيته في سيريوس حتى الآن، أحب النادي والموظفين وجميع الأشخاص المحيطين بالنادي، لكنني أيضًا في مرحلة من مسيرتي حيث إذا حدث الشيء الصحيح، فسوف أفعل كل شيء للمغادرة»

وأضاف: « بالطبع لن أرحل عن النادي إلا في وجود مقابل مادي عادل لسيريوس، ولقد مررت بالكثير طوال مسيرتي المهنية وحياتي، وأنا الآن في موقف، إذا جاء الشيء الصحيح، آمل أن يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف».

وأتم: « في النهاية، من المهم أيضًا بالنسبة لي أن يحصل سيريوس على ما يستحقه مقابل بيع المدة المتبقية من عقدي».

يُذكر أن وسام أبو علي يرتبط بعقد مع سيريوس السويدي حتى صيف 2027، ولا يحق للاعب الانتقال لأي نادٍ سوى بعد موافقة إدارة الفريق.