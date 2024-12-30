كوريا الجنوبية: طائرة ركاب تعود أدراجها عقب إقلاعها بسبب مشكلة مماثلة للطائرة المنكوبة

عادت رحلة طيران تابعة لخطوط "جيجو" للطيران، أدراجها عقب إقلاعها من مطار في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بسبب مشكلة في معدات الهبوط مماثلة لمشكلة الطائرة المنكوبة التي تحطمت يوم أمس.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مصادر في وزارة الصناعة قولها إن رحلة طيران "جيجو إير رقم 7C101" التي غادرت مطار جيمبو الدولي متوجهة إلى جزيرة جيجو في الساعة 6:37 صباحًا (بتوقيت سول) اكتشفت وجود مشكلة في معدات الهبوط بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأشارت إلى أن شركة الطيران أبلغت الركاب، البالغ عددهم 161 راكبًا، بالخلل الميكانيكي الناجم عن مشكلة في معدات الهبوط، ثم أعادت الرحلة إلى مطار جيمبو في الساعة 7:25 صباحًا (بتوقيت سول)، مضيفة أن شركة "جيجو إير" تخطط لاستئناف الرحلة بطائرة بديلة.

وتعد معدات الهبوط جهازًا أساسيًا يرتبط مباشرة بسلامة الطيران، مما يضمن الإقلاع والهبوط بأمان مع تخفيف التأثير أثناء الهبوط الاضطراري.

ويُعتقد أن جميع أجهزة الهبوط الثلاثة قد تعطلت في حادث تحطم الطائرة الذي وقع يوم أمس في مطار موان جنوب غرب البلاد مخلفا 179 قتيلا.

وكانت الطائرة من طراز بوينج 737-800، وهو نفس طراز الطائرة المنكوبة، وتقوم "جيجو إير" بتشغيل 39 طائرة من هذا الطراز من بين أسطولها المكون من 41 طائرة.