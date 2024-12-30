أحمد سالم: لم نتوصل لاتفاق لتجديد عقد زيزو مع الزمالك

نفى أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن تكون هتافات جماهير النادي في مباراة الاتحاد السكندري موجهة إلى أحمد سيد زيزو على وجه الخصوص، مؤكدا أن النادي لم يتوصل لاتفاق بعد مع زيزو بشأن تجديد التعاقد.

قال أحمد سالم في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون» على قناة «أون تايم سبورتس»:" رسائل جماهير الزمالك ليست لـ زيزو تحديدًا، ولكنها رسالة عامة لجميع اللاعبين".

أضاف:" من حق زيزو أن يبحث عن مصلحته الشخصية ومطالبه المادية، وفي النهاية النادي يتحرك وفقًا لوضعه".

أكد:" زيزو متمسك بنادي الزمالك، والزمالك متمسك به أيضا، لكن الأمور التعاقدية مازالت لم نصل إلى نقطة اتفاق".

أتم أحمد سالم:" أتمنى أن نحل أزمة سيف الدين الجزيري، هناك أزمة مادية واللاعبون تحملت كثيرًا ويعلمون الظروف، هو ملتزم كلاعب محترف".

قالت جماهير الزمالك المتواجدة في ستاد القاهرة عقب مباراة الاتحاد السكندري:" اللي يجدد أهلا بيه.. واللي هيمشي في داهية يا بيه".