نظم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي للهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى ندوة تثقيفية بعنوان: «اتحقق.. قبل ما تصدق»، وتأثير الشائعات على الأمن المجتمعي، بالتعاون مع إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بدمياط.

وأوضح السيد عكاشة مدير مجمع إعلام دمياط، في بيان له اليوم، أن الحملة جاءت للتوعية بمخاطر الشائعات والتصدي لها، وأن الشائعات حرب شيطانية تهدف إلى قتل الأمل الذي يعزز شعور المواطن بإنجازات الدولة ونجاحها وتعطيل مسيرة التنمية، بالإضافة إلى أنها تمثل تهديدا لأمن المجتمع واستقراره، حيث تعمل الشائعات على نشر الفتنة بين أفراد المجتمع وإثارة الفوضى والتصدي لها، من خلال نشر الوعي الذي يعد خطوة أساسية في حماية النسيج الوطني والاجتماعي.



وأكد الدكتور محمد حجازي أستاذ العلوم السياسية، مفهوم الشائعات، وأنواعها وآثارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وقال إننا في مرحلة فارقه، تمر بها مصرنا الغالية لفرط ما تواجهه من تحديات جيوسياسية، تمس وبقوة أمنها القومي بمفهومه الشامل، وفي القلب الأمن المجتمعي.

وأكد ضرورة الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية في هذه المرحلة الفاصلة.

وأشار إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية والدينية والجامعات في بوتقة واحدة؛ لتنمية الوعي الوطني والمجتمعي لمواجهة تلك الشائعات والتصدي لها.

وأقيمت الندوة، في قاعة مدرسة سعد الثانوية للتمريض بنين بحضور غادة سامي مدير المدرسة، برعاية ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، جاءت ضمن الإعلامية للهيئة العامة للاستعلامات.