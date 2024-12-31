 التعادل يحسم مواجهة برايتون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعادل يحسم مواجهة برايتون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الشروق
نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 11:59 م | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 11:59 م

خطف فريق برايتون نقطة ثمينة من مواجهة مضيفه أستون فيلا، في مباراة أقيمت مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقدم برايتون عن طريق سيمون أدينجرا في الدقيقة 12، ثم حصل روجرز على ركلة جزاء، سجل عن طريقها أولي واتكينز هدف التعادل بالدقيقة 36.

وتكفل مورجان روجرز فريقه أستون فيلا إلى المقدمة مرة أخرى، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47، بينما عاد طارق لامبتي ووقع على هدف التعادل لصالح برايتون في الدقيقة 81.

التعادل رفع رصيد أستون فيلا إلى 29 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما أصبح رصيد برايتون 27 نقطة بالمركز العاشر.


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