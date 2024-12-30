وزير خارجية إيرلندا يدعو لوقف ذبح المدنيين في قطاع غزة

دعا وزير خارجية إيرلندا مايكل مارتن، اليوم الأحد، إلى وقف ذبح المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مارتن، في تصريح صحفي، نحتاج وقفا لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين، مؤكدا الحاجة الملحة إلى إنهاء الحرب في غزة ووقف ذبح المدنيين والأطفال بشكل عاجل.

وأعرب عن قلقه من تقارير بشأن خروج آخر مستشفى رئيسي في شمال قطاع غزة (مستشفى كمال عدوان) من الخدمة جراء هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,514 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,189 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم