قناة اقرأ تنتقل من البث الفضائي إلى الرقمي مع مطلع عام 2025

بعد ما يزيد عن ستة وعشرين عامًا من إطلاقها على يد الشيخ صالح كامل - رحمه الله -، واستجابةً للتطورات المتسارعة في صناعة الإعلام الرقمي، وحرصًا على مواكبة التوجهات الحديثة في نشر المعرفة وإثراء المحتوى، ستواكب قناة اقرأ هذا التحول لتصبح قناة رقمية بالكامل تُبث عبر وسائل الإعلام الجديدة بدءًا من مطلع عام 2025. وقد أعلنت القناة عبر شاشتها الفضائية ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن انتقالها الكامل إلى البث المباشر على مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني ومنصتها على يوتيوب، لتقديم برامج تتميز بالقراءة والتنوع وتغطي المواضيع الهادفة للمجتمعات حول العالم.

ومنذ انطلاقتها، تحظى قناة اقرأ بمكانة خاصة في نفوس متابعيها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج والعالم العربي عمومًا، حيث تجاوز عدد مشتركيها على منصة يوتيوب مليوني مشترك، وحققت أكثر من 200 مليون مشاهدة لأكثر من 19 ألف فيديو تم نشرها. هذه الأرقام الضخمة على منصة واحدة تؤكد نجاح القناة في تقديم محتوى عالي الجودة يلبي احتياجات جمهور واسع من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت القناة أن هذا القرار يأتي استكمالًا لإرث مؤسسها الشيخ صالح كامل - رحمه الله - في نشر الإسلام الوسطي الصحيح، وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030 في ضرورة العناية باللغة العربية بوصفها جزءًا أساسيًا من مكونات الهوية الوطنية السعودية. كما يساهم هذا التحول في تحقيق أحد الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية في إحياء اللغة العربية ونشرها من خلال إثراء المحتوى الرقمي العربي.

ولتحقيق الاستفادة المثلى، تم حصر وجمع مواد قناة اقرأ من مختلف مراكز البث، حيث تقوم فرق تحريرية وفنية بتنظيم وتجهيز مكتبة رقمية شاملة من خلال مراجعة وتصنيف كافة المواد والعمل على رفع جودتها لتلبي المعايير الفنية للبث عالي الجودة. وبهذا، يستمتع الجمهور بتجربة مشاهدة حديثة للقناة التي اعتادوا على متابعتها لما يزيد عن ربع قرن من الزمن، وهو ما سيساهم في اكتساب شرائح جديدة من الجمهور الأصغر سنًا ووصول رسالتها إلى شرائح أوسع من المتابعين حول العالم.

يُشار إلى أن قناة اقرأ انطلقت في عام 1998 برؤية الشيخ صالح كامل - رحمه الله - لاستثمار وسائل الإعلام في نشر الإسلام الوسطي الصحيح، حيث تم إنتاج وبث ما يزيد عن 27 ألف ساعة من المحتوى الهادف لتدعيم القيم الإسلامية والإنسانية وتغطية الجوانب الاجتماعية والتنموية والترفيهية التي تحتاجها الأسرة حول العالم بأسلوب قيمي وطرح متزن يلتزم بالمبادئ المهنية