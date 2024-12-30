محافظ بني سويف يهنئ الفائزين في مسابقة اليوسي ماث العالمية وجائزة المبدع الصغير محليا

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسئولي التعليم بمناسبة فوز ثلاثة أشقاء من أبناء بني سويف بالمركزين الثاني والثالث عالميا، ضمن الفريق المصري الحاصل على الكأس الذهبي في مسابقة "اليوسي ماث العالمية" والتي أقيمت بالعاصمة الهندية نيودلهي وبمشاركة طلاب 75 دولة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا الإنجاز والتميز الذي حققه الطلاب، مقدما التهنئة لهم بمناسبة تفوقهم على أقرانهم من الطلاب على مستوى العالم في تلك المسابقة الدولية.

من جانبها أشارت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التعليم إلى استقبالها اليوم للطلبة الأشقاء لتكريمهم وهم: مارك نادر فتحي الحاصل على المركز الثاني عالميا في المرحلة الإعدادية، وسلفيا نادر فتحي الحاصلة على المركز الثاني المرحلة الابتدائية، وشقيقهما مينا نادر فتحي وحصوله على المركز الثالث في نفس البطولة وجميعهم من مدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية لغات التابعة لإدارة تعليم الفشن.

كما تم تكريم الطالب مصطفى محمود عطيه بمدرسة أحمد زويل الرسمية لغات ببني سويف لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية (المبدع الصغير2024) في مجال تصميم المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وتم تسليم المكرمين شهادات تقدير، نظير تميزهم ونبوغهم العلمي، وذلك في حضور سعيد ندا وكيل المديرية، هاني رجائي مدير عام التعليم العام، ربيع محمد مدير عام الشئون التنفيذية إيناس الكردي مدير إدارة الموهوبين، ناصر سيد مسئول التعلم الذكي بإدارة الموهوبين.

فيما قدم سعيد ندا وكيل المديرية التهنئة للطلاب، مؤكدا دعم المديرية للطلاب الموهوبين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم موجها الشكر والتقدير لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

تجدر الإشارة إلى أن "يوسي ماث " هو برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال مخصص لتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة في المرحلة العمرية التي يبلغ فيها العقل ذروة تطوره ونموه، حيث يسهم البرنامج في تطوير قدرة الطلاب على التركيز، والملاحظة والاستماع والتحليل والتصور وتقوية الذاكرة وتعزيز السرعة والدقة والثقة بالنفس ويقوم ببناء أساس متين في مجال التحصيل الأكاديمي.