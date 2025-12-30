 نتنياهو: ترامب سيُمنح «جائزة إسرائيل» لإسهاماته الهائلة للشعب اليهودي - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 3:27 ص القاهرة
نتنياهو: ترامب سيُمنح «جائزة إسرائيل» لإسهاماته الهائلة للشعب اليهودي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 2:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 2:58 ص

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُمنح جائزة إسرائيل، أعلى تكريم في البلاد "لإسهاماته الهائلة لإسرائيل والشعب اليهودي".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بعد لقائه بترامب في منتجع مار-أ-لاجو بفلوريدا، قال نتنياهو إن ترامب "كسر العديد من التقاليد وأدهش الناس بذلك".

وأضاف أن إسرائيل ستكسر بدورها التقاليد، ومنحت ترامب جائزة لم تُمنح من قبل لأي شخص لايحمل الجنسية الإسرائيلية.

وأوضح أن هذه الخطوة "تعكس شعور الأغلبية الساحقة للإسرائيليين عبر الطيف السياسي".

وقال نتنياهو إن وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، أبلغ ترامب رسميا بالقرار عبر الهاتف أثناء الغداء.

