شركتا طيران سبرينج وجونياو الصينيتان تعتزمان شراء 55 طائرة أيرباص أيه 320

أعلنت شركتا الطيران الصينيتان سبرينج أيرلاينز وجونياو أيرلاينز اليوم الاثنين اعتزامهما شراء 30 و25 طائرة على الترتيب من عائلة أيه 320 من شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص.

وبحسب إفصاحات رسمية وافقت سبرينج أيرلاينز للطيران منخفض التكاليف على شراء 30 طائرة طراز أيه 320 بسعر إجمالي لا يتجاوز 13ر4 مليار دولار وفقا لقائمة الأسعار الرسمية. وسيتم تسليم الطائرات على دفعات خلال الفترة من 2028 إلى 2032.

كما وقعت شركة جونياو أيرلاينز الموجود مقرها في مدينة شنغهاي عقدا لشراء 25 طائرة طراز أيه 320. وتقدر قيمة هذه الصفقة بحوالي 1ر4 مليار دولار. ومن المقرر تسليم الطائرات خلال الفترة من 2028 إلى 2032.

ووفقا للإفصاحات فإن الصفقتين تحتاجان للحصول على موافقة السلطات الصينية.