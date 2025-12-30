الرئيس مسعود بزشكيان يدعو إلى الحوار استجابة للاحتجاجات في إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، إلى فتح حوار مع المتظاهرين؛ ردا على المظاهرات التي اندلعت على خلفية الأزمة الاقتصادية في البلاد، بينما حذرت قوات الأمن من احتمال حدوث اضطرابات واسعة النطاق.

وقال بزشكيان، في منشور على منصة إكس: "لقد أصدرت تعليمات لوزير الداخلية بالانخراط في حوار مع ممثلي حركة الاحتجاج ودراسة مطالبهم".

ووعد بزشكيان، بمواصلة الإصلاحات في النظامين النقدي والمصرفي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وما بدأ كمظاهرات في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تحول سريعا إلى احتجاجات سياسية، مع هتافات مثل "الموت للطاغية" موجهة ضد النظام الإسلامي، وانتشرت إلى مدن أخرى.

وذهب المحتجون، إلى حد المطالبة بإعادة الملكية، مرددين هتافات مثل "عاش الشاه".

وأفاد شهود عيان، بأنه قد تم نشر شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

ووفقاً لشهود العيان، اندلعت الاحتجاجات أيضا في مدن أخرى، مع تنظيم مظاهرات في مدن كبرى مثل أصفهان وكرمان.

وحذر مسئولون أمنيون، من إمكانية اختطاف الاحتجاجات من قبل عناصر تخريبية وتأجيجها لتتحول إلى عنف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" التابعة للدولة.

ونقلت وكالة "فارس" عن مسئول لم تسمه قوله: "القوى المعادية للثورة تعتزم توجيه الاحتجاجات المدنية نحو الاضطرابات وعدم الاستقرار من أجل تحقيق أهداف أعداء إيران".

كما أعرب المسئول، عن أمله في ألا يأخذ الجمهور ادعاءات "منتقدي النظام الخاضعين للسيطرة الأجنبية" على محمل الجد.

ومع ذلك، أكدت الوكالة الإخبارية، أن الاحتجاجات امتدت إلى عدة جامعات في طهران.

ووفقا للتقرير، شارك مئات الطلاب في الاحتجاجات، لكن مجموعات طلابية قالت إن هناك آلاف المشاركين في جميع جامعات المدينة تقريبا.

وذكرت صحيفة "أمير كبير" الجامعية، أن قوات الأمن حاصرت جامعة طهران، وأنه تم حبس الطلاب المحتجين داخل الحرم الجامعي المركزي.