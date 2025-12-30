ارتفعت أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي بنسبة 6.2% لتصل إلى 3.9 مليون طالب مقيد بالتعليم العالي للعام الجامعي 2024 - 2025، مقابل 3.8 مليون طالب عام 2023 - 2024؛ وفقا للنشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، فقد تراجع عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر بنسبة 0.05% إلى 2.363 مليون طالب مقيد، يمثلون 59.2% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2024 - 2025، مقابل 2.364 مليون طالب عام 2023 - 2024.

وأشارت النشرة، إلى أن عدد الجامعات بلغ 28 جامعة تضم 551 كلية، منها 288 كلية نظرية بها 1.7 مليون طالب بنسبة 71.1% من إجمالي طلاب الجامعات المقيدين، و263 كلية عملية تضم 683.6 ألف طالب بنسبة 28.9% من الإجمالي، موضحة أن عدد أعضاء هيئة التدريس والمعاونين بالجامعات الحكومية والأزهر بلغ 123.5 ألف عضو.

ووفقا للنشرة، ارتفع عدد الطلاب المقيدين بالجامعات التكنولوجية بنسبة 71.8% ليصل إلى 35.9 ألف طالب، يمثلون 0.9% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2024 - 2025، مقابل 20.9 ألف طالب عام 2023 - 2024.

وأوضحت النشرة أن عدد الجامعات التكنولوجية بلغ 10 جامعات تضم 17 كلية، منها كليتان نظريتان بهما 1003 طلاب بنسبة 2.8% من إجمالي طلاب الجامعات التكنولوجية، و15 كلية عملية بها 34.8 ألف طالب بنسبة 97.2% من إجمالي طلاب الجامعات التكنولوجية، وأن عدد أعضاء هيئة التدريس والمعاونين بالجامعات التكنولوجية بلغ 873 عضوا.

وبحسب النشرة، زاد عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية بنسبة 36% ليسجل 496.3 ألف طالب مقيد، يمثلون 12.4% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2024 - 2025، مقابل 365 ألف طالب عام 2023 - 2024.

وبلغ عدد الجامعات الخاصة والأهلية 68 جامعة تحتوي على 486 كلية، منها 127 كلية نظرية بها 90.4 ألف طالب بنسبة 18.2% من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، و359 كلية عملية بها 406 آلاف طالب بنسبة 81.8% من الإجمالي، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس والمعاونين بالجامعات الخاصة نحو 29.5 ألف عضو.

وأشارت النشرة، إلى ارتفاع عدد المعاهد بنسبة 8.5% ليبلغ 172 معهدا عاليا، يضم 841.7 ألف طالب مقيد بالمعاهد العليا الخاصة، يمثلون 21.1% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2024 - 2025، مقابل 775.7 ألف طالب عام 2023 - 2024، موضحة أن عدد أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا الخاصة بلغ 7.7 آلاف عضو.

ووفقا للنشرة، ارتفع عدد الأكاديميات بنسبة 34.2% ليصل إلى 4 أكاديميات تضم 47.4 ألف طالب مقيد بالأكاديميات، يمثلون 1.2% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2024 - 2025، مقابل 35.3 ألف طالب عام 2023 - 2024، بعدد أعضاء هيئة تدريس بلغ 2.5 ألف عضو.

وارتفع عدد الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) والكليات التكنولوجية بنسبة 4.1% ليصل إلى نحو 207.7 ألف طالب، يمثلون 5.2% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2024 - 2025، مقابل 199.6 ألف طالب عام 2023 - 2024، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الفنية نحو 2.1 ألف عضو.