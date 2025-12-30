 وائل القباني: الزمالك يحتاج ثلاث سنوات لاستعادة البطولات - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 5:18 م القاهرة
وائل القباني: الزمالك يحتاج ثلاث سنوات لاستعادة البطولات

الشروق
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 5:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 5:04 م

أكد وائل القباني، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك في حاجة ماسة إلى الهدوء والاستقرار خلال الفترة المقبلة، محذرًا من أن استمرار الأزمات قد يزيد من تعقيد الأوضاع داخل النادي.

وقال القباني، في تصريحات إذاعية، إن الزمالك مطالب بـ«غلق الباب على نفسه» لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع الحفاظ على القائمة الحالية للفريق، من أجل إعادة ترتيب الأوضاع وتوفير موارد مالية تساعد النادي على تجاوز أزماته.

وأضاف أن الزمالك غاب عن التتويج بالبطولات الكبرى خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن تجربة جون إدوارد أصبحت واضحة للجميع، واصفًا إياها بغير الموفقة على المستوى الفني.

وأوضح القباني أن جون إدوارد يمتلك قدرات جيدة في ملف التعاقدات فقط، لكنه لا يجيد الجوانب الفنية، وهو ما انعكس سلبًا على مسيرة الفريق خلال الفترة الماضية.


