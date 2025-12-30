المستشار الألماني في أول خطاب بمناسبة العام الجديد يدعو إلى التحلي بالتفاؤل رغم الأزمات العالمية

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في أول خطاب له بمناسبة العام الجديد، إلى التحلي بالتفاؤل رغم الأزمات العالمية، مؤكدا أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقتها حكومته.

وقال ميرتس، في نص الخطاب الذي تم توزيعه مسبقا: "لدينا القدرة على مواجهة كل هذه التحديات بقوتنا الذاتية. نحن لسنا ضحايا لظروف خارجية، ولسنا كرة تتقاذفها القوى الكبرى".

وأشار ميرتس، إلى القلق السائد بسبب الحرب في أوكرانيا، والتهديدات الروسية، والعلاقات المعقدة مع الولايات المتحدة، وقال: "أعلم أن كثيرين يشعرون بالقلق على السلام، لكنني أقول لكم: نحن نضمن أمننا، ونعيش في بلد آمن"، مضيفا أن الحفاظ على ذلك يتطلب تعزيز القدرة على الردع.

وأكد المستشار أن حكومته تعمل على إصلاحات لدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب خطط مستقبلية لضمان استدامة نظام التقاعد، مشيرا إلى أن البعض يقول إن ما تحقق قليل وغير ملموس بعد، وهم محقون في ذلك، معربا في المقابل عن ثقته في "أن ألمانيا ستجني ثمار هذه الإصلاحات، حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت".

وأضاف ميرتس: "يمكن أن يكون عام 2026 لحظة انطلاقة جديدة، وهذا ما أريد أن أعدكم به. قد يكون عاما تستعيد فيه ألمانيا وأوروبا قوتها وتواصل عقودا من السلام والحرية والازدهار". وختم قائلا: "علينا أن نثق بأنفسنا وبشجاعتنا وبقدرتنا على الفعل، وألا نصغي لمروجي الخوف والمتشائمين".