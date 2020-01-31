ميليشيات الحوثي تتلف 71 طنا من المساعدات الأممية في محافظة الحديدة



أفادت مصادر يمنية، بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية أتلفت أطنانا من المساعدات الغذائية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، في مدينة الحديدة غرب اليمن.

وأوضحت المصادر وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن ميليشيات الحوثي أتلفت 71 طنا من المواد الغذائية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، بعد تعرضها للتلف بسبب سوء التخزين وتعرضها للحرارة والرطوبة العالية.

وأشارت إلى أن هذه المواد كانت مخزنة في مخازن المجلس الدنماركي، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية تم تأخير توزيعها لمستحقيها نتيجة خلافات بين الغذاء العالمي وميليشيا الحوثي التي تفرض قيودا تعيق من عملية التوزيع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الحديدة، أكبر كارثة إنسانية في اليمن، وترتفع فيها معدلات الوفيات نتيجة الجوع والمرض.

وكانت منظمات أممية قد وجهت اتهامات للحوثيين بفرض عراقيل أمام عملية توزيع المساعدات؛ مما يتسبب في تلفها بعد بقائها لفترات طويلة في ظروف تخزينية سيئة.