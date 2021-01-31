تعديل بالفريق القانوني لترامب مع اقتراب محاكمة العزل

غادر محامون من بينهم بوتش باورز، الفريق القانوني الذي يتعامل مع قضية عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل نحو أسبوع من بدء جلسة محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شبكة "سي إن إن" قولها إن رحيل باورز، الذي كان من المتوقع أن يكون المحامي الرئيسي وكذلك، ديبورا باربييه وثلاثة آخرين تم الاتفاق عليه بشكل متبادل.

وصوت الديمقراطيون في مجلس النواب، وانضم إليهم 10 جمهوريين، هذا الشهر لصالح اتهام ترامب بالتقصير للمرة الثانية لقيامه بـ"التحريض على التمرد" وتورطه في اقتحام حشد عنيف من مؤيديه لمبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الجاري.

وتردد أن باورز والمحامين الآخرين تركوا فريق الدفاع بسبب الخلاف حول الاستراتيجية، حيث ضغط عليهم ترامب لمتابعة مزاعمه غير المدعومة بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 تعرضت للتزوير، وهي المزاعم التي تم رفضها في عشرات الدعاوى القضائية منذ نوفمبر.

ووفقا للشبكة الأمريكية، لم يتسلم المحامون الذين تخلوا عن ترامب حتى الآن نتيجة لهذا الخلاف أي مبالغ مالية مقدما، ولم يتم توقيع خطاب نوايا على الإطلاق.