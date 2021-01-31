 مقتل 9 أشخاص على الأقل إثر هجوم على فندق بمقديشيو - بوابة الشروق
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مقتل 9 أشخاص على الأقل إثر هجوم على فندق بمقديشيو

مقديشو - (د ب أ)
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 8:04 م | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 8:04 م

أسفر هجوم على فندق بوسط العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأحد، عن مقتل أكثر من تسعة أشخاص.

ودمر تفجير انتحاري بسيارة ملغومة مدخل فندق "أفريك"، في وسط العاصمة مقديشو، وأعقبه إطلاق نار كثيف، بحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الذي كان في مكان الانفجار وقت وقوعه.

وقال ضابط الشرطة الصومالية علي حسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحين إسلاميين مشتبه بهم اقتحموا على الأرجح الفندق بعد الانفجار.

وأضاف حسن أن أكثر من تسعة أشخاص قتلوا في الهجوم، معظمهم من المدنيين.

ونقلت العديد من سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفى.

ولا يزال من الممكن سماع دوي انفجارات صغيرة وقنابل يدوية وإطلاق نار في المنطقة.


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