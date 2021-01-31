الرئيس العراقي يدعو لتطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، إلى تطوير العلاقات العراقية مع كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي عبر التفاهمات المبرمة وتعزيزها في مختلف القطاعات.



وأكد الرئيس العراقي خلال أستقباله السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبير على"مواصلة التنسيق لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأستقرار وتخفيف توترات المنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، وتبادل الخبرات في هذا الصدد".



وأشاد بالدور الذي تلعبه فرنسا في دعم العراق.



من جانبه، أكّد السفير الفرنسي، التزام بلاده بدعم "أمن واستقرار وسيادة العراق وإبعاده عن التجاذبات الإقليمية، والتطلع نحو تعزيز التعاون المشترك على الصعد كافة".



وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات العراقية - الفرنسية وسبل تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة، وأهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.