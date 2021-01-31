أستراليا: يمكن استئناف الرحلات الجوية القادمة من نيوزيلندا

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منحت أستراليا اليوم الأحد الضوء الأخضر لاستئناف السفر بدون حجر صحي للرحلات القادمة من نيوزيلندا.

وكانت أستراليا قد أوقفت مؤقتا فقاعة السفر باتجاه واحد بين البلدين يوم الاثنين الماضي بعد أن دقت نيوزيلندا ناقوس الخطر بشأن احتمال انتقال فيروس كورونا في المجتمع للمرة الأولى منذ شهرين.

وقال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت إن السلطات الصحية أوصت بأن التعليق لا يحتاج إلى تمديد وأن الرحلات الجوية ستستأنف بعد ظهر اليوم الأحد.

وثبت إصابة امرأة عادت مؤخرًا من الخارج في نيوزيلندا نهاية الأسبوع الماضي بعد مغادرتها العزلة، مما أثار مخاوف من أنها نقلت العدوى.

وثبت إصابة شخصين آخرين خضعوا للحجر الصحي في نفس المنشأة في وقت لاحق من الأسبوع.

وأشار كبير المسؤولين الطبيين الأستراليين بالإنابة في بيان إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات مجتمعية مؤكدة في نيوزيلندا منذ ذلك الحين ، كما جاءت نتائج من لهم صلة وثيقة بالأشخاص الثلاثة سلبية.

ومنذ تشرين أول/أكتوبر اصبح هناك إمكانية للسفرمن نيوزيلندا إلى أستراليا دون حجر صحي.

وفقاعة السفر ليست سوى تنسيق في اتجاه واحد في الوقت الحالي ، وتأمل أستراليا أن ترد نيوزيلندا بالمثل في الأشهر المقبلة.