محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بطنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ أكبر خطة رصف تشهدها المحافظة، من خلال رصف عدد من المحاور والشوارع الرئيسية التي تساهم في تيسير الحركة المرورية، وتعيد لتلك الشوارع رونقها وجمالها.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ سيراً على الأقدام؛ لمتابعة أعمال الرصف بمدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، حيث تفقد محافظ الغربية سيراً على الأقدام أعمال كشط طبقة الأسفلت بشارعي محمد صلاح "نادي طنطا"، وأحمد علي "نادي المعلمين"، ضمن خطة المحافظة 21/22، موجهاً بتوسعة الشارع لتيسير الحركة المرورية في تلك الشوارع كونها من أهم الشوارع الحيوية داخل المدينة، إلى جانب توحيد الأرصفة ورصفها بالإنترلوك وتركيب بالوعات لصرف الأمطار.

وتفقد المحافظ أعمال رصف شارعي الوفاء والبيئة، ضمن الخطة الاستثمارية لحي ثان طنطا لرصف شوارع منطقة الإستاد، حيث وجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة وضع طبقة السن، تمهيداً للرصف، كما وجه حي ثان طنطا بسرعة التنسيق مع شركة الكهرباء لنقل جميع الأعمدة الكهربائية ومحاذتها للرصيف الجديد.

يذكر أن المحافظة مستمرة خلال خطة العام المالي 21/22 في استكمال أكبر خطة رصف شهدتها المحافظة حيث تم رصف ٣٦٣ طريقا في العامين السابقين بطول ٣٠٣ كم، وجاري رصف ١٥٩ طريق بطول ٢١٠ كم خلال خطة العام الحالي.