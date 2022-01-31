وزيرة نمساوية: ارتفاع حالات معاداة السامية في مظاهرات كورونا

أعلنت وزيرة شؤون الدستور النمساوية، كارولينه اتشتادلر عن حدوث ارتفاع كبير في أعداد حالات معاداة السامية في المظاهرات المناوئة لتدابير كورونا في بلادها.

وخلال مؤتمر صحفي، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الشعب النمساوي، اليوم الاثنين:" نحن نشهد حوادث معادية للسامية في قلب مجتمعنا في الشوارع" مشيرة إلى أن المتظاهرين استخدموا شعارات ورموزا تسوي بين اضطهاد النازيين لليهود والتطعيم الإجباري ضد كورونا والمزمع تطبيقه اعتبارا من فبراير المقبل.

يذكر أن الطائفة اليهودية تعتزم في غضون بضعة أسابيع الإعلان عن أعداد حالات معاداة السامية التي وقعت في النمسا في العام الماضي، وقال أوسكار دويتش رئيس الجالية اليهودية في فيينا إن "الأعداد ستكون مرتفعة على نحو جنوني بسبب مظاهرات كورونا، وهي أعداد يصعب على المرء أن يتعايش معها".

كانت أعداد هذه الحالات التي تم تسجيلها وصلت إلى 562 حالة في النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يعادل أعداد هذه الحالات التي وقعت في عام 2020 بأكمله.

وانتقد دويتش حزب الحرية اليميني لأنه لم ينأ بنفسه عن الاتجاهات التي تقلل من أهمية التاريخ بين مناوئي التطعيم الإجباري وفرض قيود على غير الملقحين.

كان رئيس الحزب اليميني، هربرت كيكل، الذي يدعم حركة الاحتجاجات، جادل بقوله إن النازية أيضا بدأت بإقصاء أشخاص .

وعلقت مارلينه سفايتسك السياسية في الحزب اليميني على حمل متظاهرين نجوما يهودية قائلة:" من يعقد مثل هذا التشبيه لا يمجد النازية بل إنه يعرب عن قلقه على الديمقراطية والحقوق الأساسية".