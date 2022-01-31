المرصد: قصف إسرائيلي يطال مستودعات لحزب الله قرب دمشق

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف الإسرائيلي الذي وقع فجر اليوم الاثنين، استهدف مواقع ومستودعات تابعة لحزب الله اللبناني في محيط مدينة القطيفة الواقعة في منطقة القلمون الشرقي شمال شرق العاصمة دمشق.

ونقل عن مصادر أن دوي خمسة انفجارات على الأقل سمعت في مدينة القطيفة، تبعها اندلاع حرائق في مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لحزب الله. كما سمعت أصوات سيارات إسعاف وهي تهرع إلى مكان الحرائق، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) بأن الدفاعات الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" بالصواريخ فجر اليوم.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن رشقات من الصواريخ انطلقت من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق.

وأضافت أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ، وأن القصف تسبب في خسائر مادية.