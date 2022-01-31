ألمانيا: مقتل شرطيين بطلقات نار خلال تفتيش مروري

لقي شرطيان حتفهما متأثرين بإصابتهما بطلقات نار ليلة الأحد/ الإثنين، خلال تفتيش مروري بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية.

وذكرت الشرطة في مدينة كايزرسلاوترن، اليوم الاثنين، أنه لم تتضح بعد خلفيات الواقعة، مشيرة إلى أن الشرطيين التابعين لوحدة تفتيش منطقة كوزل كانا في دورية رويتينة على الطريق.

وأضافت الشرطة أن الشرطيين لقيا حتفهما بطلقات مميتة على أحد الطرق في مدينة أولمت في حوالي الساعة 4:20 صباحا (التوقيت المحلي).

وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطيين، 24 و29 عاما، تمكنا من إرسال رسالة عبر جهاز لاسلكي قبل أن يفارقا الحياة. وعندما وصلت التعزيزات إلى مكان الحادث، كان الأوان قد فات.

وذكرت الشرطة أنه يجري البحث على قدم وساق عن الجناة الفارين، وتم رفع أدلة من مسرح الجريمة. وبحسب المعلومات، لا يوجد وصف للجناة ولا لسيارة الهروب التي استخدمت. كما أن اتجاه الهروب غير معروف.

وتم إغلاق الطريق الذي وقعت فيه الجريمة بالكامل. وطلبت الشرطة من السكان عدم استقبال أي عابرين، موضحة أن واحدا على الأقل من المشتبه بهم مسلح. كما طلبت الشرطة من السكان الإبلاغ عن أي شيء مثير للشبهة.