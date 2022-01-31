إصابات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية تتجاوز 17 ألف إصابة لليوم الثالث

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تجاوز 17 ألف حالة لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد الإنتشار المتزايد للمتحور أوميكرون.

وسجلت البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية 17 ألفا و 85 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 845 ألفا و709 إصابات، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 23 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 6755 وفاة.

واستقر عدد الحالات الحرجة التي تخضع للعلاج بسبب الإصابة بكورونا عند 277 حالة .

وحتى اليوم الاثنين، تلقى2ر27 مليون شخص أو 1ر53% من سكان البلاد البالغ تعدادها 52 مليون نسمة جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما بلغ عدد من تم تطعيمهم بالكامل 44 مليون شخص، أي نسبة 86 % من سكان البلاد.