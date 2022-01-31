المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز ينضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي

أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، توقيع عقد مع المهاجم الأرجنتيني الدولي جوليان الفاريز قادما من ريفر بليت، وترددت تقارير مفادها أن قيمة وصلت إلى 14 مليون جنيه إسترليني (8ر18 مليون دولار).

ووقع ألفاريز على عقد مدته خمسة أعوام ونصف مع بطل الدوري الإنجليزي، لكنه سيبقى مع فريقه ريفر بليت على سبيل الإعارة حتى شهر يوليو المقبل على الأقل مع إمكانية التمديد.

وارتبط اسم ألفاريز بالانضمام إلى العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، وذلك عقب تألقه في عام 2021 وتسجيله 24 هدفا في 46 مباراة مع ريفر بليت في كل البطولات.

وتوج ألفاريز أداءه القوي بالمشاركة للمرة الأولى مع المنتخب الأرجنتيني في شهر يونيو من العام الماضي، كما شارك في خمس مباريات أخرى.

وأعلن مانشستر سيتي عن التعاقد مع ألفاريز عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، وهو اليوم الذي يوافق إكمال اللاعب 22 عاما.

وقال تيكسيكي بيجيرستان، مدير الكرة بمانشستر سيتي: "جوليان لاعب كنا نتابعه منذ مدة طويلة".

وأضاف: "لديه القدرة على لعب العديد من الأدوار الهجومية، ونعتقد بكل ثقة أنه واحد من أفضل المهاجمين الشباب في أمريكا الجنوبية".

وتابع بيجيرستان: "أنا سعيد للغاية أننا نجحنا في التعاقد معه لمانشستر سيتي، أعتقد أننا يمكننا تطويره في الظروف المناسبة للوصول إلى أعلى مستوياته وأن يصبح لاعبا كبيرا".

وقبل إعلان التعاقد، قال خورخي بريتو، رئيس نادي ريفربليت، إنه يأمل في مشاركة ألفاريز في بطولة كوبا ليبرتادوريس، من خلال البقاء معارا مع الفريق حتى لما بعد يوليو المقبل.