محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة بنها لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وأعمال تطوير الطرق الرئيسية والفرعية الجاري رصفها.

واستهل المحافظ، الجولة بتفقد مقترح إنشاء مطلع ومنزل لطريق مصر إسكندرية الزراعي عبر مرور السيارات من شارع 8 في منطقة الفلل عند كوبري الفحص، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالمدينة.

ووجه بعقد اجتماع عاجل لمناقشة المقترح وتحديد آليات التنفيذ وذلك لخدمة أهالي مدينة بنها.

كما تفقد الهجان، تطوير ممشى أهل مصر مرحلة (ب) من بعد كوبري السكة الحديد، وحتى المعدية المقامة أمام مجلس مدينة بنها بطول 500 متر تقريباً، بتكلفة 13 مليون جنيه، والذي تم الانتهاء من تطويره بنسبة 90% تحت إشراف جهاز القاهرة الفاطمية.

ووجه بسرعة البدء في أعمال التشجير والتهذيب للنخيل، بحيث يتم الانتهاء من أعمال التطوير مع بداية الشهر المقبل لكي يتم البدء في أعمال تطوير المرحلة (ج).

وتابع أعمال تطوير شارع شرق الاستاد، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، إذ شمل التطوير عمل بلدورات ورفع مطابق للصرف الصحي وأعمال توسعة للشارع بالإضافة إلى أعمال الرصف، وذلك بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير حديقة اللوكس خلف قصر الثقافة ببنها، والمقامة على مساحه 900م2 بتكلفة 700 ألف جنيه، والجاري تطويرها ضمن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها لتكون متنفسا للمواطنين.

واستمع لآراء المواطنين القاطنين بجوار الحديقة والذين أبدوا إعجابهم بأعمال التطوير التي تتم، مؤكدًا ضرورة عدم إلقاء القمامة والحفاظ على نظافة الحديقة بشكل دائم، موجها بوضع صناديق قمامة لتكون متنفسا لأبناء المدينة.