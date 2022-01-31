مصرع فتاة أريترية صدمتها سيارة مسرعة بطريق المحور

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لقيت فتاة أريترية الجنسية مصرعها متاثرة بجراحها، بعدما صدمتها سيارة مسرعة أعلى محور 26 يوليو اتجاه مدينة أكتوبر، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور 26 يوليو اتجاه مدينة اكتوبر ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة سيدة تدعى "جيستى أيوب" ، 22 عام، تحمل جنسية دولة أريتريا وعثر معها على شهادة لجوء، وبعمل التحريات تبين أن سيارة مسرعة صدمتها مما أسفر عن مصرعها متاثرة بجراحها، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.