مصرع طالبين بكلية الطب وسائق في حادث تصادم بالشرقية

لقى طالبين بكلية الطب وسائق، مصرعهما، فيما أصيب أصيب زميلهم إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، أمام كشك الغزالي، مدخل مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم أمام كشك الغزالي مدخل مدينة فاقوس، ووقوع وفيات.

انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة فاقوس، الى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين جامبو و ملاكي أسفر عن وقوع وفيات وتطبيق السيارات عليهم، مما دفع قوات الأمن الدفع بقوات من الدفاع المدني التابع للحماية المدنية لاستخراج الجثامين.

وتبين مصرع طالبين بكلية الطب وسائق السيارة الجامبو، وإصابة زميل لهم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التي قامت بنقلهم لمستشفى فاقوس المركزي، والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة كما تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.