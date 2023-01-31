مدرب أوكلاند: سنستفيد من عدم ترشيحنا للفوز على الأهلي

أعرب ألبرت ريرا، المدير الفني لأوكلاند سيتي عن سعادته كون فريقه ليس هو المرشح للفوز على الأهلي في كأس العالم للأندية، مُشيرًا إلى أنه سيعتمد على ذلك من أجل تحقيق المفاجأة، والعبور للدور الثاني من البطولة.

وقال ألبرت ريرا في تصريحات عبر موقع ناديه: "نحن متحمسون للغاية. أعتقد أن اللاعبين والجميع في النادي عملوا بجد للغاية ولكنك تحتاج دائمًا إلى النتائج وإلا فإن كل ذلك سدى".

وأضاف: "اعتقدت أن اللاعبين قدموا أداءً رائعًا الموسم الماضي، والنتائج تتحدث عن أنفسهم. تحقيق أربعة ألقاب الموسم الماضي كان فريدًا بالنسبة للنادي".

وأكمل: "لقد بذلنا الكثير من العمل خلف الكواليس ولدينا مجموعة عمل جادة من الأشخاص الذين يعملون بجد.. مر الوقت سريعًا وسنلعب أكبر مباراة لنا غدًا، لذا فنحن جميعًا واثقون جدًا وسعداء ومستعدون للخوض".

وتابع: "مع الأخذ في الاعتبار أننا بدأنا الموسم التحضيري في 4 يناير وكان اللاعبون قد حصلوا على إجازة شهر واحد فقط بعد أطول موسم على الإطلاق بالنسبة لنادينا قاموا بعمل جيد".

وواصل: "خوض مباراة في كأس العالم للأندية يعطي دائمًا دافعًا إضافيًا للاعبين، لكن لا يمكننا أن ننسى أنهم بدأوا للتو. نحن نتعامل دائمًا مع حقيقة أنه لم يكن لدينا سوى 15 إلى 18 مران معهم على أرض الملعب".

وأردف: "يحتاج اللاعبون أيضًا إلى الراحة حتى لا تتمكن دائمًا من التدرب بكثافة عالية. لقد فحصنا اللاعبين عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وكانت الأرقام مذهلة. وهذا يخبرك أن اللاعبين يريدون التواجد هنا وهم جاهزون".

وعن المباراة الودية أمام الفريق الرديف لبرشلونة، قال ريرا: "نحن محظوظون للغاية ومشرفون وسعداء. فريق برشلونة ب يخوض منتصف موسمه، مثل الأهلي، كانوا لائقين للغاية، وحادون للغاية، لذا لولا ذلك لما كانت لدينا أي فرصة للتنافس مع الأهلي".

وتابع: "الأهلي نادي ضخم به لاعبون هائلون ليس فقط في مصر ولكن في أفريقيا أيضًا، وسوف تدفع الجماهير كثيرًا من أجلهم، لذلك هناك الكثير من الضغط هناك وهو يحمل على أكتافهم. إنه عنصر إضافي يجب أخذه في الاعتبار، ونحن مرتاحون لعدم كوننا المرشح المفضل في ذلك الوقت وسنكون المستضعفين".

وأتم: "لقد أظهر هذا الفريق من اللاعبين مدى المرونة التي يمكن أن يتمتعوا بها ومدى قدرتهم على التكيف مع كل الظروف. أعتقد أننا سنقول إن الأهلي هو المرشح للفوز، لكن خلف الأبواب المغلقة لن نتصرف مثل المستضعفين.. يجب أن نتحلى بالتواضع ونؤمن بخطة لعبنا وما يمكننا القيام به ونأمل أن نلعب مباراة جيدة".